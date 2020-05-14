محافظ بورسعيد يطالب بتشديد الالتزام بالإجراءات الوقائية بتشغيل المدينة الشبابية

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طالب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، باستكمال جميع الاستعدادات الفنية والإدارية لأطقم العمل داخل المدينة الشبابية في غضون الأيام القادمة لتكون جاهزة لاستقبال حالات العزل بالتنسيق مع وزارة الصحة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالمدينة الشبابية مع أطقم أطباء وتمريض الذين سيبدأون العمل بها مع بدء التشغيل.

وأكد خلال اللقاء أهمية اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية التي تكفل سلامة العاملين بالمدينة من الاجهزة الطبية والادارية علاوة على اتخاذ الإجراءات المتبعة من وزارة الصحة بكل دقة لرعاية المرضى والحالات المصابة بفيروس كورونا، والتي سيتم استقبالها بالمدينة

وشدد على أنه سيكون هناك متابعة يومية بسير العمل بالمدينة، كما وجه أجهزة المحافظة باستمرار أعمال النظافة والتعقيم والتطهير في محيط المدينة بشكل يومي على مدار الساعة

وأشاد المحافظ بالتعاون البناء بين المحافظة ووزارة الصحة وجمعيات المجتمع المدني للمساهمة في توفير الاحتياجات بالمنظومة الصحية على مستوي المحافظة لمواجهة تداعيات الموقف الحالي.