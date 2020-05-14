 العناني يستعرض مع 20 سفيرا أمريكيا وأوروبيا وآسيويا جهود الدولة لدعم السياحية لتخفيف آثار كورونا - بوابة الشروق
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العناني يستعرض مع 20 سفيرا أمريكيا وأوروبيا وآسيويا جهود الدولة لدعم السياحية لتخفيف آثار كورونا

خالد العناني - وزير الآثار
خالد العناني - وزير الآثار
أ ش أ
نشر فى : الخميس 14 مايو 2020 - 11:41 م | آخر تحديث : الخميس 14 مايو 2020 - 11:41 م

استعرض الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار - خلال اجتماع عقده اليوم الخميس، عبر "الفيديو كونفرانس" مع 20 سفيرا من سفراء عدد من الدول الأوروبية والأمريكية والآسيوية- الجهود التي بذلتها الدولة لدعم القطاع السياحي والعاملين به لتخفيف الآثار الاقتصادية السلبية عنه من جراء أزمة فيروس كورونا المستجد، وكذلك كافة الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للوقاية من تداعيات الفيروس في المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية.

وقد حرص الوزير - خلال الاجتماع - على إطلاع سفراء بلجيكا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وسويسرا واليونان والمكسيك واليابان وشيلي وسنغافورة والأرجنتين والمجر وليتوانيا والدومينيكان، على ضوابط واشتراطات السلامة الصحية التي اعتمدها مجلس الوزراء، وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية لإعادة تشغيل الفنادق في المدن السياحية واستقبالها للزائرين بعد عودة السياحة بصفة منتظمة.

كما تم، خلال الاجتماع، الذي حضره السفير ماجد مصلح المشرف العام على إدارة العلاقات الخارجية بوزارة السياحة والآثار، مناقشة عمل ترتيبات ثنائية أو ثلاثية بين مصر وعدد من الدول لتنظيم رحلات سياحية لشرم الشيخ والغردقة، لحين عودة السياحة بصفة منتظمة، وذلك فقا لضوابط وترتيبات متفق عليها تشمل بطبيعة الحال إجراءات السلامة الصحية المعتمدة من مجلس الوزراء وإجراءات صحية أخرى للوصول والسفر والإقامة بين الجانبين.

من جانبهم، أشاد السفراء بالتسهيلات التي قدمتها مصر في عملية عودة السياح العالقين في مصر إلى بلادهم خلال الأشهر الماضية، كما أشاد السفير الياباني باستمرار الأعمال في المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه عام 2021.

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