خطة فتح مدارس كوريا الجنوبية تواجه مستقبلا غامضا مع ارتفاع إصابات كورونا

تشهد خطة إعادة فتح المدارس في كوريا الجنوبية التي تم تأُجيلها بالفعل عدة مرات مصيرا غير محدد مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بين المعلمين والتلاميذ.

وتدرس وزارة التعليم الكورية المخاطر التي قد يواجهها التلاميذ عندما يلتحقون بالمدارس فعليا ويتواصلون مع أساتذتهم وزملائهم، حيث يشعر أولياء الأمور بالقلق من إعادة فتح المدارس خوفا من نشر فيروس كورونا المحتمل، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وحتى الآن، أبلغت السلطات الصحية عن 120 إصابة متصلة بعدوى جماعية بدأت في النوادي الليلية في حي إيتوان متعدد الثقافات بالعاصمة سول. ومن بين الحالات المؤكدة، جاءت أكثر من 10 حالات بين تلاميذ صغار السن يعتقد أنهم أصيبوا بالعدوى من أساتذتهم الذين زاروا بعض هذه النوادي.

ويعتقد أن حوالي 158 شخصا ما بين معلمي ومسؤولي مدارس قد زاروا هذه المرافق الترفيهية في الحي الشهير بالحياة الليلية منذ يوم 29 أبريل الماضي حتى 6 مايو الجاري.

ووجدت الحكومة أن بعض التلاميذ القصر قد تسللوا لهذه النوادي الليلية في تلك الفترة بشكل مخالف للقانون.

وتزيد هذه الموجة الجديدة من العدوى الضغط على وزارة التعليم، التي أجلت بدء الدراسة 5 مرات بالفعل حتى الآن.

ووفقا لما أفاد به مسؤول وزاري لوكالة (يونهاب) للأنباء "قد تعلن الوزارة عن خطة إعادة افتتاح المدارس خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي أو في وقت مبكر من الأسبوع المقبل على أقصى تقدير".