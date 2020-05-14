لوفتهانزا تُسيّر أول رحلة ركاب إلى ليتوانيا منذ أزمة كورونا

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(د ب أ)

استأنفت السلطات في ليتوانيا رحلات الركاب الجوية من وإلى البلاد، بعد توقف دام أكثر من شهر ونصف الشهر أثناء جائحة كورونا.

وقامت شركة الطيران الألمانية (لوفتهانزا) بتسيير رحلة من فرانكفورت إلى عاصمة ليتوانيا، فيلنيوس، بعد ظهر الأربعاء وعلى متنها 150 راكبا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عددا مماثلا استقل رحلة من فيلنيوس إلى فرانكفورت في وقت لاحق مساء الأربعاء.

وخضع الركاب لفحص طبي بعد وصولهم وانتظروا 40 دقيقة قبل مغادرة المطار، حسب تقارير.

ويتعين أن يخضع الركاب حاليا للحجر الصحي لمدة أسبوعين.

يشار إلى أن لوفتهانزا هي أول شركة طيران تستأنف الرحلات العادية إلى ليتوانيا وستنظم ثلاث رحلات أسبوعيا بين فرانكفورت وفيلنيوس.

وسجلت ليتوانيا حتى الآن 1505 حالات إصابة بفيروس كورونا و54 وفاة.

وكانت الحكومة قد أعلنت حالة الطوارئ ووضعت البلاد في الحجر الصحي حتى 31 أيار/مايو.