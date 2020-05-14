إيطاليا تعلن عن اجتماع رباعي أوروبي حول الأزمة الليبية

دي مايو: عملية إيريني لا تتضمن تواجداً عسكرياً على أرض ليبيا.. ودعوت عقيلة صالح لزيارة روما





أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن اجتماع افتراضي حول ليبيا يعقد في وقت لاحق اليوم الخميس مع نظيريه الفرنسي، جان إيف لودريان، والألماني هايكو ماس، وذلك بمشاركة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وقال دي مايو، في جلسة إحاطة مشتركة أمام لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ الإيطالي، إن الدعوة للاجتماع الرباعي جاءت بمبادرة من جانبه، وفقاً لوكالة "آكي" الإيطالية.

وبشأن تسمية المبعوت الأوروبي الخاص إلى ليبيا، قال دي مايو: "إذا تمكن الممثل الأعلى من إشراك أكبر قدر ممكن من الدول (في هذا القرار ) خاصة تلك البلدان مثل إيطاليا التي تقع في الخط الأمامي، فستكون هناك نتيجة جيدة، وإلا فإننا نخاطر بوجود مبعوث للاتحاد الأوروبي لا يتمتع بالاعتراف المطلوب للقيام بدور شديد التعقيد".

في غضون ذلك، أكد دي مايو على عدم وجود فرضية تواجد عسكري على الأراضي الليبية في إطار عملية إيريني الأوروبية الخاصة بمراقبة تطبيق الحظر الأممي على توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وكان دي مايو يجيب على سؤال خلال جلسة الإحاطة حول عزم الحكومة الايطالية إرسال 500 من جنودها للمشاركة في عملية إيريني، التي تحل محل عملية صوفيا البحرية وكانت تحظى بتفويض أممي.

وأضاف دي مايو: "إن فرضية قوات على الأرض غير ممكنة، نظرا لأنه لا يوجد تفويض من الأمم المتحدة ولا من السلطات الليبية بهذا الخصوص".

إلى ذلك، دعا دي مايو، رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، رسمياً لزيارة العاصمة الإيطالية روما.

وقال دي مايو: "أتمنى أن أستقبل صالح في إيطاليا في أقرب وقت ممكن وبما تسمح به الظروف.. لقد دعوته"، مشيراً إلى محادثة هاتفية جرت بينهما في 7 مايو، وفقاً لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية.

وأضاف دي مايو: "اعترفنا دائماً بحكومة فايز السراج ولكن كان لدينا دائمًا حوار مع برقة ومع قبائل فزان، لأننا نؤمن بوحدة ليبيا"، مشدداً على أن الحديث مع الجميع يعني حماية المصالح الوطنية الإيطالية.