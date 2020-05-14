أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء، عن افتقاده لنائبه مايك بنس، مشيرا إلى أنه دائم التحدث إليه عبر الهاتف، جاء ذلك في الوقت الذي أخضع فيه بنس نفسه للعزل الذاتي بعدما ثبتت إصابة أحد موظفي مكتبه بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال ترامب في تصريحات صحفية خلال لقاءه حاكمي ولايتي كولورادو وداكوتا الشمالية الأمريكيتين للتباحث حول مستجدات تفشي كورونا: "لم أر مايك بنس، ولكني أفتقده". وأضاف: "نتحدث كثير عبر الهاتف"، وفقا لموقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي.

وأوضح ترامب: "كان بنس متواجد مع أحد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بكورونا": وأضاف: "لكن تحاليل بنس جاءت سلبية". وتابع: "هو (بنس) بصحة جيدة. لكننا وجدنا أنه من الأفضل أن نبقى بعيدا عن بعضنا البعض لبعض الوقت، لأننا لا نعرف ماذا سيحدث مع وجود هذا المرض البشع".

وكان بنس قد أبتعد عن ترامب وكبار المسؤولين هذا الأسبوع، بعد ثبوت إصابة سكرتيرته الصحفية كيتي ميلر بفيروس كورونا المستجد.

وأخبرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كايلي مكيناني الصحفيين، أن بنس هو من طلب بنفسه البقاء بعيدا عن ترامب خوفا عليه.

وقالت كايلي مكيناني في خطاب صحفي: "أخذ نائب الرئيس قراره بالابتعاد لبضعة أيام" وأضافت: "أود أن أشير أن الابتعاد هو قرار بنس الشخصي". وتابعت: "بنس سسيحدد كم من المدة سيققضيها بعيدا عن ترامب".

وحضر كل من ترامب ونائبه بنس في وقت سابق العديد من المناسبات في البيت الأبيض، وعادة ما كانا يقفا بجانب بعضهما البعض خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات كورونا طيلة الشهر الماضي.

ونفذ البيت الأبيض إجراءات إضافية لحماية ترامب، بعدما ثبتت إصابة ميلر، وإصابة أحد حراس ترامب بفيروس كورونا.