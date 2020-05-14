وزير النقل: الرئيس السيسي وجه بتطوير 33 مزلقانا على مرحلة واحدة

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس السيسي وجه بتطوير 33 ملزقانًا على مرحلة واحدة، مشيرًا إلى أن هناك 1120 مزلقان، منها 200 مزلقان تُسمى الأكثر خطورة.

وأضاف «الوزير» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن المزلقانات الأكثر خطورة تتركز على الخطوط الرئيسية، مثل سكك حديد طريق القاهرة إسكندرية، والقاهرة أسوان، وطنطا المنصورة، وبنها الإسماعيلية.

وعن تطوير الطريق الدائري، أوضح أن الطريق الدائري سيكون بأقل قطاع سبع حارات في كل اتجاه خلال عام من الآن، لافتًا إلى أنه سيتم تزويد حارات كوبري المنيب لتصل إلى 8 حارات، و9 حارات في منطقة المتحف بالهرم، لمنع التكدسات المرورية المتوقعة.

وذكر أن هناك ست شركات تعمل حاليًا في منطقة المنيب، مؤكدًا أنه يتم تزويد الحارات في المناطق المتاحة بالعديد من الطرق.

وعن مخالفات البناء، أشار إلى أنه سيتم التعامل مع المساكن المخالفة والخارجة عن التنظيم، لكن مع مراعاة المواطنين، مضيفًا: «سيتم إزالة المنازل المخالفة ونزع ملكية أصحابها، في المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد بمنطقة المعادي وكوبري المنيب، لعدم وجود اتساع، وهذا الطريق يتحرك عليه حوالي 3 ملايين مركبة».

وأشار إلى أن «القاهرة يتحرك فيها 12 مليون مركبة يوميًا، منهم من 3 لـ 3.5 ملايين على الطريق الدائري»، ذاكرًا أنه يتم تأمين المواطنين الذين سيتم إزالة منازلهم سواء بالتعويض المادي أو الأراضي أو المساكن البديلة حسب رغبة كل مواطن.