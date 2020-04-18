كوريا الجنوبية تصل إلى نقطة «حرجة» في منع موجة ثانية من تفشي كورونا

قال مسؤولون كوريون جنوبيون، اليوم الخميس، إن البلاد وصلت إلى نقطة حرجة في السيطرة على تفشي جديد للفيروس التاجي بعد ارتفاع عدد الحالات المؤكدة المرتبط بالملاهي والحانات في العاصمة سول.

وحذر المسؤولون مرة أخرى اليوم الخميس من خطر أن يخرج الوضع عن السيطرة ويؤدي إلى قفزة في عدد الحالات مثل تلك التي تم تسجيلها في فبراير.

وقال كوون جون ووك، المسؤول في المقر المركزي للتدابير المضادة للكوارث والسلامة: "إنها لحظة حرجة للغاية بالنسبة لنا الآن".

وارتفع عدد الإصابات التي ترتبط ببؤرة لتفشي المرض في منطقة إيتاون في سول، والمعروفة بالحياة الليلية والحانات والملاهي والمطاعم، إلى 136 حالة إصابة حتى اليوم الخميس.

وتم تسجيل ما مجموعه 29 إصابة جديدة في جميع أنحاء البلاد اليوم الخميس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 10 آلاف و991 حالة.