رئيس «الكتائب اللبنانية»: المساعدات الدولية لن تصل إلى لبنان في ظل هيمنة حزب الله

أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، أن أي خطة للإصلاح المالي والاقتصادي لن تُجدي نفعا من دون دعم مالي، مستبعدا أن يتلقى لبنان أي مساعدات أو دعم عربي أو دولي في ظل هيمنة حزب الله على قرار الحكومة ومقدرات البلاد.

وقال الجميل - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، تناول فيه تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية في لبنان - إن الفريق السياسي في الحكومة يسيطر عليه حزب الله، وأن هذه الوصاية تفقد الحكومة استقلاليتها وإمكانية القيام بما يجب فعله لإنقاذ لبنان من الواقع الذي يمر به بدءا من الدعم الدولي والعربي والذي يعد أساسيا للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة.

وأضاف: "الحكومة تقول في خطتها المالية والاقتصادية التي أعلنت عنها مؤخرا أنها تعول على أصدقاء لبنان، ولكنني لا أعرف كم لدى حزب الله أصدقاء في العالم، إنما الأكيد أن الدعم الدولي لن يأتي بظل سيطرة حزب الله على الحكومة".

واعتبر أن جميع الأرقام الواردة في خطة الحكومة الإصلاحية خيالية، ولا يمكن أن تصل اليها الدولة، كما أن الخطة لم تأخذ بعين الاعتبار أزمة وباء "كورونا" وتداعياته على الاقتصاد.

وأشار إلى أن التدهور الاقتصادي سيتفاقم في لبنان بمرور الوقت، وأن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع بتغيير السلطة من خلال إجراء انتخابات نيابية مبكرة، في ظل أزمة الثقة بين الشعب والسلطة.. وقال "لا يمكن الخروج من الكارثة إذا لم يكن هناك ثقة خارجية وداخلية بالسلطة".

وأضاف الجميل قائلا "لبنان أمام مفترق طرق.. إما ثورة همجية مدمرة توصل البلد إلى مزيد من الكوارث وإما انتخابات مبكرة ولا خيار آخر للتغيير وانطلاقا من هناك يمكن بناء لبنان جديد".. داعيا اللبنانيين إلى الانتفاض مجددا وتجديد ثورتهم التي أطلقوها في 17 أكتوبر الماضي فور انتهاء الأزمة الصحية المتعلقة بفيروس "كورونا".

وأقر لبنان مؤخرا خطة للإصلاح المالي والاقتصادي تستهدف معالجة الأزمات الاقتصادية الحادة والأوضاع شديدة التدهور التي تمر بها البلاد، وذكرت الحكومة أنها تعتمد على 6 مكونات رئيسية متداخلة: مالية واقتصادية ومصرفية ونقدية والحماية الاجتماعية والتنموية، وأنها بُنيت على أسس تسمح للبنان بالحصول على الدعم الدولي المطلوب لإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية.

وتستهدف الخطة التي تستمر على مدى 5 سنوات - بحسب ما أعلنت عنه الحكومة - تقليص العجز في الحساب الجاري إلى 5,6%، والحصول على دعم مالي خارجي من صندوق النقد الدولي يفوق 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى ما تضمنه مؤتمر دعم الاقتصاد والبنى التحتية الذي عقد في فرنسا قبل عامين (مؤتمر سيدر) من أموال تقارب الـ 12 مليار دولار، وإعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي، وإصلاح قطاع الكهرباء.