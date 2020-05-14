فرنسا تسجل قفزة كبيرة في وفيات كورونا وتتجاوز إسبانيا

سجلت فرنسا، اليوم الخميس، قفزة كبيرة للوفيات بسبب؛ فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، بعد أن سجلت 351 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلًا عن موقع «روسيا اليوم» الإخباري، تجاوزت فرنسا إسبانيا من حيث عدد ضحايا الجائحة، بعد أن أفادت الأخيرة في وقت سابق من، اليوم الخميس، بتسجيل 217 حالة جديدة لتصل الحصيلة العامة إلى 27321.

وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية أن حصيلة الوفيات بالفيروس في البلاد بلغت 27425، بينهم 17224 توفوا في المستشفيات، و10201 في دور المسنين.

وتعتبر فرنسا الدولة الرابعة عالميًا من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا، والسابعة من حيث حصيلة الإصابات.