إطلاق حملة «القدس تناديكم لتنتصر على كورونا»

أطلقت جامعة القدس، والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، وصندوق وقفية القدس، ومحافظة القدس حملة بعنوان "القدس تناديكم لتنتصر على كورونا" بسبع لغات.

وتعتمد هذه الحملة على التبرع من خلال منصة ذكية بعنوان www.helpalquds.org، وتختص الحملة بدعم القطاع الصحي والتمكين الاقتصادي وتوفير المنح الدراسية للطلبة من أبناء العائلات المتضررة من انتشار وباء كورونا المستجد.

وأفادت الجامعة العربية، في بيان اليوم الخميس- بأن الحملة تهدف إلى إلقاء الضوء على الدور الحيوي والأساسي الذي تلعبه مساهمات المجتمع المدني والمنظمات والمؤسسات، وكذلك الجمعيات والنقابات من مختلف الدول العربية لدعم القدس ونصرتها للتصدي لما تتعرض له مدينة القدس من عدوان، واستهداف، واستيطان، وتهويد لهوية القدس العربية الإسلامية، والدفاع عن مقدسات العرب والمسلمين في فلسطين.

وأضاف البيان، أن إطلاق الحملة يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المجتمعات في جميع أنحاء العالم منذ انتشار فيروس "كورونا" المستجد واعتباره وباء عالميا له تبعات سلبية وآثار وخيمة على كافة مناحي الحياة الإنسانية والاقتصادية، حيث تتضاعف خطورة انتشار وتداعيات هذه الجائحة بصورة مستمرة في مختلف دول العالم بما فيها دولة فلسطين، وخاصة جراء استمرار وتصاعد انتهاكات وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإمعانه في الاستهتار بأرواح الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس المحتلة، وحرمانهم من تدابير الوقاية الصحية اللازمة، إلى جانب منع أي جهود لتوفير الدعم الصحي لأبناء القدس، الذين يفتقرون للرعاية الصحية اللازمة والمُستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة الفيروس، والتي يُعاني أهلها من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية السلبية الخطيرة ، مشيرا إلى أهمية مواجهة هذه الآثار ونتائجها الصعبة على حياة المقدسيين وقدرتهم على الصمود وتأمين احتياجاتهم المختلفة.