محكمة أوروبية: احتجاز المجر لطالبي اللجوء يمثل خرقا لقانون الاتحاد الأوروبي

وزير الأوقاف: حفظ النفس وإطعام الجائع وكساء العاري الأولى في ترتيب الصدقات

وزير الأوقاف: الدعوة إلى الله تعالى يجب أن تكون بالحكمة والفهم المستنير

اليوم.. الإمام الأكبر يلقي كلمة للعالم ضمن مبادرة «صلاة من أجل الإنسانية»