 محكمة أوروبية: احتجاز المجر لطالبي اللجوء يمثل خرقا لقانون الاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محكمة أوروبية: احتجاز المجر لطالبي اللجوء يمثل خرقا لقانون الاتحاد الأوروبي

(د ب ا)
نشر فى : الخميس 14 مايو 2020 - 11:08 ص | آخر تحديث : الخميس 14 مايو 2020 - 11:08 ص

قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس، بأن احتجاز المجر لطالبي اللجوء في منطقة حدودية ربما يرقى لأن يمثل خرقا لقانون الاتحاد الأوروبي.

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