محكمة أوروبية: احتجاز المجر لطالبي اللجوء يمثل خرقا لقانون الاتحاد الأوروبي

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قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس، بأن احتجاز المجر لطالبي اللجوء في منطقة حدودية ربما يرقى لأن يمثل خرقا لقانون الاتحاد الأوروبي.