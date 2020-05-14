واصلت وزارتا التموين والزراعة، الخميس، استلام محصول القمح المحلى من المزارعين، منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا وفقا لمواعيد شهر رمضان، على أن تستمر بعض اللجان في العمل لفترة ثانية بعد الإفطار لمدة ثلاث ساعات تبدأ من الثامنة وتنتهي الحادية عشر مساءاً، للتقليل من تكدس المزارعين.

وقال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن لجان استلام القمح، استلمت حوالى 2.4 مليون طن قمح حتى الآن، موضحا أن غرفة عمليات متابعة توريد القمح المحلي لموسم 2020، مستمرة في العمل يوميا، بديوان عام وزارة التموين مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخري فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية.

وأضاف المصدر، لـ«الشروق»، أن أموال المزارعين يتم سدادها خلال 48 ساعة فقط من تمام عمليات التوريد، بسعر يصل إلى 700 جنيه للإردب وزن 150 كيلو جرام بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للإردب وزن 150 كيلو جرام بدرجة نظافة 23 قيراط، و670 جنيها للإردب وزن 150 كيلو جرام بدرجة نظافة 22.5 قيراط، على أن يكون المحصول خاليا من الإصابة الحشرية، والرمل، والزلط، وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

ومن جانبه قال رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، عباس الشناوي، إن لجان التنسيق التابعة لمديريات الزراعة تجوب محافظات الجمهورية؛ لاستكمال حصاد القمح، موضحا أن عمليات الجمع والحصاد ممتدة حتى مطلع شهر يونيو المقبل.

وأضاف "الشناوي"، لـ"الشروق"، أن وزارة الزراعة تبحث مع وزارة التموين عملية خلط دقيق القمح مع دقيق الشعير لإنتاج الخبز بعد نجاح تجربة خلط القمح بالذرة، كحل جزئي لسد جزء من الفجوة في إنتاج القمح وللحد من استيراد القمح في ظل الظروف الدولية الصعبة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويرجع تسويق محصول القمح المنتج محليا موسم 2020 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية يقتصر على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، وشركة المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري، بحيث تتولى هذة الجهات استلام كميات القمح المنتج محليا من المزارعين بمواقعها التخزينية المستوفاه للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين.