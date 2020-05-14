فيراري يتعاقد مع السائق الإسباني ساينز

أعلن فريق فيراري المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 اليوم الخميس تعاقده مع السائق الإسباني كارلوس ساينز بداية من الموسم المقبل بعقد يمتد لعامين.

وينضم ساينز إلى فيراري قادما من مكلارين ، لتعويض السائق الألماني سيباستيان فيتيل الذي سيرحل عن الفريق الإيطالي نهاية الموسم الجاري، الذي لم ينطلق حتى الآن بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويتعاون ساينز خلال مسيرته في فيراري مع تشارلز لوكلير الذي جدد عقد مع الفريق حتى 2024 بعد الأداء القوي الذي قدمه في الموسم الماضي.

وقال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري "شرعنا في دورة جديدة بهدف العودة مجددا إلى القمة في فورمولا-1".

وأضاف "نعتقد أن الاقتران بين الموهبة والشخصية لتشارلز وكارلوس ، أصغر ثنائي للفريق في أخر 50 عاما ،سيشكل أفضل تركيبة ممكنة لمساعدتنا على تحقيق الأهداف التي حددناها لأنفسنا".

من جانبه قال ساينز "سعيدٌ للغاية بالقيادة لصالح فيراري في 2021 ومتحمّسٌ حيال مستقبلي مع الفريق. لا يزال لديّ عامٌ مهمّ مع مكلارين وأتطلّع قدمًا للتسابق مع الفريق هذا الموسم".