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أكد الفريق الحكومي السوري المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا استمرار إغلاق المنافذ الحدودية مع إمكانية اللجوء إلى فرض “حظر التجول التام” تبعاً للمتغيرات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.. مجددا تأكيده على أهمية الوعي من قبل المواطنين والتصرف بأعلى درجات الحرص والمسؤولية لناحية الالتزام باشتراطات السلامة الصحية خارج المنزل وداخله.

وقرر الفريق الحكومي - خلال اجتماعه اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء السورية - الاستمرار بحظر التجول الليلي المفروض خلال فترة عيد الفطر من الساعة السابعة والنصف مساء حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي على أن يتم تعديل أوقات الحظر الليلي بعد العيد مباشرة لتصبح من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي.

وتقرر منع وجود أي مظاهر تجمعات تتعلق بالعيد وخاصة ألعاب الأطفال بكل مكوناتها وصالات الألعاب على مستوى جميع الوحدات الإدارية بالمحافظات... وتم الطلب من وزارتي الداخلية والإدارة المحلية التشدد بمنع الألعاب وإنزال العقوبات بحق المخالفين.

وأكد الفريق الحكومي الاستمرار بمنع إقامة المناسبات الاجتماعية "الأفراح والتعازي" وتكليف نواحي الشرطة ولجان الأحياء في جميع القرى والبلدات منع تنظيم أي مناسبات اجتماعية.

كما تقرر الاستمرار بإغلاق المنشآت السياحية والمتنزهات والمطاعم والمقاهي والحدائق العامة خلال فترة العيد.

وضمن إجراءات استعادة النشاط الاقتصادي والمالي.. تمت الموافقة على إعادة افتتاح تداولات سوق دمشق للأوراق المالية على مدار الأسبوع.