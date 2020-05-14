بدأت الحلقة العشرون من مسلسل «الاختيار»، بحضور الطبيب من الإسماعيلية إلى الصحراء الغربية من أجل «عشماوي» و«عماد»، ويخبر «عشماوي» بأنه مصاب بكسر مضاعف ويجب عليه الذهاب إلى الإسماعيلية، فيرفض أن يذهب وهو مصاب لكي لا ينتهي أمره على يد قوات الأمن ويقرر الهرب إلى ليبيا، ويوافقه «عماد» في هذا الأمر لكي يكونوا بأمان، بينما يأتي أحد الشيوخ والعلماء لكي يعطي الجنود محاضرة ترفع من روحهم المعنوية ويجيب فيها عن جميع تسألاتهم.

ويرفض بعد التكفيريين السفر إلى ليبيا ويقررون الإنشقاق عن «عشماوي» و«عماد»، فيما ينهي «المنسي» فترة خدمته في سيناء ويرحل عنها وهو مستاء وقبل أن يسافر يقوم بتوديع جنوده، بينما يدبر «عشماوي» بمساعدة زوج شقيقته طريقة لهروب زوجته «نسرين» إلى السودان لتكون بأمان ولكي يستطيع رؤيتها، حيث تسافر من الجيزة إلى أسوان بالقطار ومن هناك يقوم أحد الأشخاص بتهريبها من الحدود إلى السودان.

وينتقل «معتصم - أبو سعد الجنوبي» إلى سيناء، ويسافر «المنسي» إلى الصعيد ليقدم واجب العزاء في «عبدالله» لـ«سعد» ووالدته، التي ترفض قبول العزاء حتى يعود حق إبنها من الذين قتلوه، ويسأل «سعد» «المنسي» عن حقيقة تورط «عشماوي» و«عماد» في الهجوم على الكامين، وكيف إنشقوا عن الجيش، واللان يصلان إلى مدينة درنة بليبيا في نفس التوقيت.

«الاختيار» من تأليف باهر دويدار، وﺇﺧﺮاﺝ بيتر ميمي، ويتناول حياة الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، وهو بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وأشرف مصيلحي، وإسلام حافظ، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد وفيق، وضياء عبدالخالق، وناهد رشدي، وحازم سمير، وياسين أمير، وإسلام جمال، ومحمود حافظ، كما يضم العديد من ضيوف الشرف ومنهم إياد نصار، ومحمد رجب، وصلاح عبدالله، ومحمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وشريف منير، وكريم عبدالعزيز، وأحمد رزق.