رئيس الاتحاد البرلماني العربي يدعو إلى مساندة الفلسطينيين لمواجهة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي

دعا عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الأردني رئيس الاتحاد البرلماني العربي، إلى الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني المقاوم ومساندته في جميع المحافل الدولية، لمواجهة آلة البطش الإسرائيلية وجميع المخططات الاستعمارية الهادفة إلى توسيع الاستيطان، وتهويد القرى والمدن الفلسطينية، وابتلاع مزيد من الأراضي العربية الفلسطينية.

وقال الطراونة - في بيان صادر عن الاتحاد البرلماني العربي بمناسبة الذكرى (72) للنكبة أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الخميس - "إن أحياء ذكرى النكبة في كل عام، يبقى القضية الفلسطينية حاضرة في أذهان الأجيال، ولتعبر عن مآسي ومعاناة شعب تم تهجيره من أرضه من قبل محتل غاصب".

وأضاف قائلا "إننا نتوجه في الاتحاد بأسمى آيات الإكبار والإجلال والاحترام للشعب العربي الفلسطيني، المتمسك بقضيته وأرضه وعدالة حقوقه، الصامد في وجه مشاريع الخنوع والاستسلام، وحقه بالعودة والتعويض".

وجدد الطراونة مطالبته للمجتمع الدولي ومجلس الأمن، بتشكيل لجنة دولية محايدة لمتابعة الأوضاع الصحية للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، منعاً لانتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وفي السياق ذاته، تلقى الطراونة رسالة من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، قال فيها إن ذكرى النكبة تحل مع إجراءات للاحتلال لضم أجزاء كبيرة مما تبقى من أرض فلسطين.

وأضاف الزعنون - في رسالته - أن إجراءات الاحتلال وصلت لحد تهديد البنوك الفلسطينية بالإغلاق واعتقال القائمين عليها ومصادرة أموالها بحجة تقديم خدماتها لعائلات الأسرى والجرحى والشهداء الفلسطينيين.

وأكد الزعنون تمسك المجلس الوطني الفلسطيني بحق العودة والتعويض للاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها عام 1948، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.