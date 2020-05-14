أمين المستشفيات الجامعية: كل العائدين الذين تم حصرهم لهم أماكن في المدن الطلابية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي، إن المدن الجامعية يتم استخدامها لفئتين من المصريين؛ أحدهما لعزل المصابين بكورونا ممن ليس لديهم أعراض أو من ظهرت عليهم أعراض ولكنها خفيفة وفي مراحل عمرية ليس متقدمة، والفئة الأخرى لمصريين عائدين من الخارج؛ كعزل من باب الاحتراز والوقاية، مشيرًا إلى استقبال ستة آلاف عائد.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «اكسترا نيوز»، مساء أمس الأربعاء، أنه متوفر أماكن أكثر من التي تم تخصيصها للعزل الطبي أو استقبال العائدين من الخارج، معقبًا: «كل العائدين الذين تم حصرهم من قبل وزارة الخارجية لهم أماكن في المدن الجامعية».

وأوضح أن كل مدينة جامعية خصصت لاستقبال عائدين من الخارج متواجد بها فريق طبي منوط بمتابعة الحالة الصحية للملتحقين بها؛ من حيث ظهور أعراض لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن تلك المتابعة تتم بشكل يومي، ويقاس درجة الحرارة لكل شخص من مرتين لثلاث مرات في اليوم.

ولفت إلى ظهور حالات إيجابية حاملة لكورونا بين العائدين من الخارج في المدن الجامعية.

وعن تحفظ البعض على عدم جاهزية بعض المدن بشكل جيد، عقب الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية: «لدينا أعداد تزيد عن 15 ألفًا، رقم لا يزيد عن 1% منهم عنده اعتراضات يتم التعامل معها بشكل فوري»، متابعًا: «في ظروف استثنائية، مش الطبيعي أن أي دولة تلاقي جايلها أكتر من 15 ألف شخص يحتاجوا للعزل في أماكن تخصصها الدولة».

واستطرد: «من الطبيعي في الظروف الاستثنائية أن يكون هناك عدم كمال في توفير كل الاحتياجات، ونتعامل مع أوجه القصور بشكل فوري».

وعن تأمين الأطقم الطبية من الإصابة بالفيروس المستجد، أكد «عبد الغفار» أن هناك متابعة يومية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للتأكد من توافر المستلزمات الوقائية للعالمين بالأطقم الصحية.