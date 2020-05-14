قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن خطة التعايش التي أعلنتها الوزارة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» إجراءات احترازية معمول بها في دول العالم كلها وليست اختراعًا خاصًا بالدولة المصرية.

وأضاف «حسني» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الخميس، أن الخطة تهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن المصري قبل مصلحة الدولة، مطالبًا الأفراد بالالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

وتابع: «الكمامة ليست بسبة أو عيب، وهي وقاية لك وللشعب والأفراد وأسرتك»، قائلًا إن انتهاء أزمة فيروس «كوفيد - 19» تتعلق بالوصول إلى علاج للفيروس ومصل له.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن الوصول إلى مصل لفيروس كورونا المستجد سيكون خلال أشهر وليس أيام، معقبًا: «إذا وُجد الدواء فمن السهل أن نتعايش مع الفيروس».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، و15 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 10829 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 3133 حالة، من ضمنهم 2626 متعافيًا.