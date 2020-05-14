«فتح» تنظم وقفة احتجاجية رفضا لقرار الاستيلاء على أراضي الحرم الإبراهيمي

نظمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بإقليم وسط الخليل، وقفة احتجاجية أمام الحرم الإبراهيمي الشريف، رفضا لقرار وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت، الاستيلاء وضم أجزاء من الحرم الإبراهيمي الشريف.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الخميس، أن المحتجون رددوا الهتافات الداعية إلى وقف هذه الهجمات الاستيطانية، وإسقاط الاحتلال الإسرائيلي وبواباته وجدرانه الأسمنتية أمام الصمود الفلسطيني، مؤكدين التفاف الشعب ووقوفه خلف الرئيس محمود عباس، وأن الحرم هو مسجد إسلامي خالص بكامل مساحاته وجميع أجزائه ولا علاقة لليهود به.