بوتين يعرب عن أمله بتسجيل لقاح روسي ضد كورونا في سبتمبر المقبل

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن يتم تسجيل لقاح مركز "فيكتور" (المركز الروسي لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية)، ضد فيروس "كورونا" في شهر سبتمبر المقبل، مشددا على أهمية ضمان حماية الملكية الفكرية.

وقال بوتين، خلال اجتماع حول تطوير التقنيات الوراثية عبر الفيديو، اليوم الخميس:" أعول بشدة على أن يتم الانتهاء من عملكم في غضون المدة الزمنية المذكورة وأن يتم تسجيل هذا اللقاح ضد فيروس كورونا في سبتمبر المقبل".

وأضاف الرئيس الروسي أن الملكية الفكرية يجب ضمانها دون قيد أو شرط".

يُذكر أن روسيا سجلت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة 9974 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 252 ألفا و245 حالة.