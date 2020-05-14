دائما ما يهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جمهورية الصين، متهمها بتصنيع فيروس كورونا المستجد، بل وأطلق مؤخرا تصريحات للرأي العام الأمريكي، مفادها أن الصين استمرت بشكل شنيع في السماح بتسيير الرحلات الجوية من مدينة ووهان، معقل ومنشأ الفيروس، إلى مدن العالم، في أثناء حظر الرحلات الجوية من ووهان لمدن أخرى في الصين، للسيطرة على المرض في المدينة.

وفي 3 مايو الجاري، أشار ترامب بأصابع الاتهام إلى الصين، بأنها ربما سعت لحماية نفسها من الفيروس، عن طريق وقف السفر من ووهان إلى مدن الصين الأخرى، بينما كانت تسمح بانتشار العدوى في العالم من خلال تسيير رحلات من ووهان إلى دول أخرى، وتساءل قائلا: "كيف يمكنك أن تطير من ووهان معقل المرض إلى أجزاء مختلفة من العالم، ولكن لا يمكنك الذهاب منها إلى بكين أو أي مكان آخر في الصين؟".

واستكمل ترامب: "ما فعله القادة الصينيون، بحق العالم هو سيئ لقد أوقفوا الناس من دخول المدن الأخرى في الصين لكنهم لم يمنعوهم من الذهاب إلى الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم".

وبحسب موقع" فاكت أند تشيك"، فإن اعتقاد ترامب بأن الصين سيرت رحلات من ووهان للعالم ساهمت في نشر الفيروس، هو اعتقاد خاطئ، حيث تظهر سجلات الرحلات الجوية أن الصين منعت الرحلات الجوية التجارية الدولية من ووهان بعد 23 يناير، وفقًا لموقع "فلايت ترايد 24"، الذي يقدم خدمة لتتبع الرحلات في العالم.

وأشار الموقع إلى أن التكهنات التي يؤمن بها ترامب ربما يكون أصلها افتتاحية كتبها نيال فيرجسون، أستاذ بجامعة هارفارد، عبر مقال رأي قال فيه إن بيانات الرحلة لا تؤكد أن الصين أوقفت السماح لرحلات تجارية إلى وجهات دولية مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بعد 23 يناير.

حيث ناقش المؤرخ والمؤلف فيرجسون في صحيفة "صنداي تايمز لندن"، في 5 أبريل، أسئلة يجب طرحها على الرئيس الصيني شي جين بينغ، من بينها: "كان من الواضح أنه هناك وباء كامل ينتشر من ووهان إلى بقية مقاطعة هوبي فلماذا قطعتم السفر من هوبي إلى بقية الصين في 23 يناير بينما لم تقطعوه من هوبي لبقية العالم؟".

في 29 أبريل الماضي، آثار ترامب مزاعمه ضد الصين، خلال مؤتمر صحفي متسائلا: "لماذا سمحت الصين للطائرات بالطيران خارج أراضيها، هناك طائرات كانت قادمة من ووهان ذهبت إلى جميع أنحاء العالم، ويذهبون لإيطاليا، ما هذا كله الذي يحدث؟".

وأشار الموقع إلى أنه تواصل مع البيت الأبيض لمعرفة من أين حصل الرئيس على معلوماته بشأن تسيير الرحلات، لكنه لم يحصل على رد.

تابع المؤرخ فيرجسون وهو زميل قديم في معهد هوفر بجامعة ستانفورد وزميل أول من أعضاء هيئة التدريس بمركز بيلفر للعلوم والشؤون الدولية في جامعة هارفارد: "يعد شهر يناير دائمًا شهر الذروة للسفر من الصين إلى أوروبا وأمريكا بسبب عطلة العام الجديد، ومع ذلك، استمرت الرحلات الجوية المنتظمة المباشرة من ووهان إلى لندن وباريس وروما ونيويورك وسان فرانسيسكو طوال شهر يناير وفي بعض الحالات حتى فبراير".

يعتبر تاريخ 23 يناير هام لأن هذا هو اليوم الذي فرضت فيه الصين قيودًا صارمة على السفر إلى ووهان، مما أوقف السفر بالقطار والجو من المدينة الصاخبة التي يسكنها 11 مليون نسمة.

وجاء هذا الإجراء بعد يومين من تصريح أخصائي الأمراض البارز في الصين، زونغ نانشان، في مؤتمر صحفي أنه بما كان من المعروف أن الفيروس يمكن أن ينتقل من الناس إلى البشر ، فإن أحد الأشياء التي يجب القيام بها هو عزل المرضى بدقة وتتبع الاتصالات الوثيقة ، وهو على الأرجح أهم شيء وفقًا لجدول زمني نشرته الصين، لافتا إلى أنه وبحلول ذلك الوقت كان الفيروس قد انتشر بالفعل خارج الصين، مع أول حالة مسجلة في تايلاند في 13 يناير، اي قبل 32 يناير، التاريخ الذي يتحدث عنه ترامب.

وفي حين أن البيانات التي قدمتها شركة "فيرجيوس"، من تعقب الطيران العالمي، يبدو أنها تظهر أن 31 رحلة غادرت من ووهان إلى مدن في الولايات المتحدة وأوروبا في 23 يناير أو بعد ذلك، الا انه عند المراجعة البيانات من موقع "سيفيل"، وجد أن إدارة الطيران في الصين ألغت معظم تلك الرحلات.