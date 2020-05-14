محافظ الشرقية يُعلن توزيع الكمامات بالمجان على المواطنين والسائقين قبل فرض غرامة مالية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تنفيذ قرار فرض عقوبة على السائقين والركاب ممن لا يرتدي الكمامات الواقية من فيروس "كورونا" المُستجد، سيبدأ بعد غدٍ السبت، بمختلف مواقف وأنحاء المحافظة.

وأشار المحافظ، في بيان له، اليوم الخميس، إلى أن هناك لوحات إرشادية ستوضع بالمواقف المنتشرة بنطاق المحافظة لتعريف السائقين والركاب بالقرار والعقوبة المُقررة في حالة عدم الالتزام به.

وأوضح المحافظ، أنه سيتم توزيع الكمامات بالمجان بالمواقف على السائقين والركاب خلال الأسبوع الأول؛ لترسيخ تنفيذ القرار، والتنسيق مع نقيب الصيادلة بالشرقية لتوفير كميات كبيرة من الكمامات الواقية تُقدم للمواطنين بسعر التكلفة.

وشدد على مراجعة مدى الالتزام في تنفيذ وتطبيق القرار مع عدم الإخلال بالعقوبات المُقررة قانونًا؛ وذلك بتحصيل غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيهًا من من المخالفين.