الإمارات تسجل 698 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن تسجيل 698 إصابة وحالتين وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت حسبما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 21084 حالة إصابة.