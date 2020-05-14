إغلاق معظم مستشفيات عدن جنوب اليمن بسبب كورونا

أعلنت منظمة "أنقذوا الأطفال" المعنية بالدفاع عن حقوق الأطفال في العالم، اليوم الخميس، أن العديد من المستشفيات في مدينة عدن بجنوب اليمن أغلقت أبوابها، وسط انتشار لفيروس كورونا المستجد.

وقالت منظمة أنقذوا الأطفال، إن مسئولين في المدينة أفادوا بأن 385 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم خلال الأسبوع الماضي بأعراض تشبه فيروس كورونا المميت، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت المنظمة في بيان أن معظم المستشفيات الخاصة في عدن أغلقت أو تعالج فقط الحالات المزمنة التي لا تعاني من أعراض تنفسية أو حمى.

ولا يزال المستشفيان العامان الرئيسيان في المدينة مفتوحين ، ولكنهما يقدمان خدمات الطوارئ فقط ، ويعالجان المرضى المصابين بالحمى ، ولكن ليس أولئك الذين تظهر عليهم أعراض مشاكل الجهاز التنفسي.

وتم تأكيد 41 حالة إصابة بالفيروس الفتاك من بينها 5 حالات وفاة في عدن حتى أمس الأربعاء.