نتنياهو يعلن رسميا تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل

(د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسميا مساء اليوم الأربعاء أنه نجح في تشكيل حكومة جديدة ، مما ينهي ما يقرب من 18 شهرًا من الجمود السياسي.

جاء ذلك في رسائل رسمية بعث بها نتنياهو إلى رئيس حزب أزرق أبيض '' بيني جانتس بصفته رئيس الكنيست المؤقت والرئيس رؤوفين ريفلين،بحسب هيئة البث الإسرائيلي.

وطالب جانتس دعوة الكنيست لإجراء تصويت بالثقة،بحسب هيئة البث الاسرائيلي.

ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين بعد حصولها على ثقة المشرعين خلال جلسة الكنيست الكاملة التي ستبدأ في الساعة 6 مساء غد الخميس بالتوقيت المحلي.

وسيصوت الكنيست أيضا على رئيس جديد ، من المقرر أن يكون عضو الكنيست عن حزب الليكود ياريف ليفين الذي تم اختياره رئيسا للكنيست خلفا لجانتس الذي قدم استقالته الليلة الماضية من رئاسة الكنيست.

ويعني أداء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية نهاية لحالة الجمود التي أصابت الحياة السياسية في إسرائيل بالشلل، لأكثر من عام وقادتها إلى إجراء ثلاث انتخابات.

وبموجب اتفاق نتنياهو وجانتس لتشكيل حكومة وحدة وطنية، فإن نتنياهو سيتولى رئاسة الوزراء لـ18 شهرا قبل أن يسلم المنصب لجانتس في تشرين أول/أكتوبر من عام 2021 .