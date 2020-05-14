قفزت أسعار الذهب في مصر 5 جنيهات بنسبة 0.6% اليوم، ليسجل الجرام عيار 21 نحو 750 جنيها، مقابل 745 جنيها أمس، نتيجة صعوده عالمياً ليل الأربعاء لـ1717 دولارا للأوقية، وفقا لتصريحات نادى نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لـ«الشروق». لكن الذهب عاد وهبط في المعاملات الفورية اليوم الخميس، بنسبة 0.1% إلى 1714.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن قفز 0.8% في الجلسة السابقة، بفضل رؤية جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي من تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1723.80 دولار، بحسب رويترز.

ووفق نجيب، زاد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 643 جنيها مقابل 638 جنيها، كما ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 856 جنيها، مقابل 851 جنيها، وصعد الجنيه الذهب بنحو 80 جنيها ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

ومنذ بداية العام الحالي، يواصل الذهب صعوده محلياً مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن، وسط مخاوف من تداعيات فيروس كورونا، علاوة على الاضطرابات السياسية التي عانت منها المنطقة مؤخراً.

وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بمصر، بالتغير الذي تشهده الأسعار عالميا، بالإضافة إلى تذبذب سعر الدولار الذي يؤدي إلى تغير سعر الذهب المحلي، فكلما ارتفع سعر العملة الخضراء زادت أسعار المعدن الأصفر.

وأدت المخاوف المحتملة من كورونا لاتجاه المستثمرين لشراء الملاذات الآمنة، وهو ما دفع أسعار الذهب للارتفاع المستمر، حيث يُعتبر أداة استثمارية آمنة في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1825.81 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.2% إلى 765.96 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة 0.8% إلى 15.52 دولار.

