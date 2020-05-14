الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تقل عن 10 آلاف للمرة الأولى منذ أسبوعين

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا 250 ألف حالة حتى اليوم الخميس، وفقا لبيانات مقارنة جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وسجلت روسيا 9774 حالة جديدة خلال يوم واحد، وهي المرة الأولى منذ أسبوعين تقريبا التي جاءت فيها الزيادة اليومية في حالات الإصابة في روسيا أقل من 10 آلاف حالة.

وارتفع عدد الحالات في روسيا بشكل كبير خلال شهر ونصف الشهر فقط مقارنة بنحو 2700 حالة إصابة كانت مسجلة حتى أول أبريل.

ووسط الارتفاع الشديد في معدل الإصابة، يسعى كبار المسؤولين الآن إلى رفع قيود الإغلاق التي دمرت الاقتصاد.

وتراجعت الأنشطة الاقتصادية المحلية الروسية بنحو الثلث منذ فرض تدابير الإغلاق على نطاق واسع في أواخر مارس، وفقا لإحصاءات الحكومة الاتحادية التي تم تسجيلها الأسبوع الماضي.

ورفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القيود المفروضة على السماح لعامة الشعب بالذهاب للعمل هذا الأسبوع، مفوضا المسؤولين الإقليميين مسؤولية تحديد موعد رفع إجراءات الإغلاق الأكثر صرامة على المستوى المحلي.

وتم إغلاق العاصمة موسكو والمنطقة المحيطة بها، حيث تم تسجيل نحو نصف عدد الحالات، حتى نهاية هذا الشهر، مع نصح السكان بالبقاء في المنزل ما لم يكن هناك ضرورة للخروج.

وأعلن رئيس الوزراء الروسي ووزير الثقافة ووزير البناء وكذلك المتحدث باسم بوتين بأنهم أصيبوا بالفيروس.