 شرطة نينوي بالعراق تلقي القبض على 6 عناصر من داعش - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شرطة نينوي بالعراق تلقي القبض على 6 عناصر من داعش

بغداد - أ ش أ:
نشر فى : الخميس 14 مايو 2020 - 11:58 ص | آخر تحديث : الخميس 14 مايو 2020 - 12:02 م

أعلن مصدر في شرطة نينوي بالعراق، اليوم الخميس، إلقاء القبض على 6 عناصر من عصابات داعش الإرهابية.

وقال المصدر -وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- إن أحد الإرهابيين كان يعمل في تفخيخ العجلات بالمواد المتفجرة وتصنيع العبوات الناسفة، مضيفا أنه تم القبض عليهم في مناطق وأحياء (النهضة والزهراء والأربچية) في الجانب الايسر لمدينة الموصل.

وفي سياق متصل، أعلن مصدر في قيادة شرطة نينوى تنفيذ عملية موسعة ومشتركة للتفتيش ومطاردة عصابات داعش في قرى الإمام وزور كنعوص وصفاف نهر دجلة ضمن ناحية القيارة جنوب الموصل.

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