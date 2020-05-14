صرح محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي بأن للنادي يعمل بنصف قوته خلال الفترة الحالية والتي تشهد إغلاق الأندية الرياضية انتشار فيروس كورونا القاتل على مستوى العالم.

وأضاف مرجان في تصريحاته ل"الشروق" أن جميع المدراء على مستوى النادي يتواجدون لمدة خمس ساعات يوميا ولمدة خمسة أيام في الأسبوع لمباشرة الأعمال اليومية الخاصة بالأعضاء وكذلك مباشرة أعمال الصيانة التي يعمل عليها النادي في الفترة الحالية بمختلف القطاعات.

وأضاف المدير التنفيذي للنادي ان موظفي النادي يتواجدون يومين في الأسبوع لمباشرة طلبات أعضاء النادي من اشتراكات وغيرها من الخدمات، موضحا أن جميع الموظفين يرتدون "كمامة" تحمل شعار الأهلي اتباعا لإجراءات الوقاية من انتشار الفيروس القاتل.

وأكد مرجان ان إدارة الأهلي تعمل دائما على توفير كافة الإمكانيات للأعضاء حتى في ظل الظروف التي تعيشها البلاد حاليا ، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي ستتخذ فيه الدولة قرارا بعودة الحياة إلى طبيعتها سيكون النادي جاهزا لاستقبال أعضاءه.

جدير بالذكر أن مرجان صرح من قبل بأن قرار عودة الأندية للعمل يكامل طاقتها يرجع الى الجهات المعنية مثل مجلس الوزراء ووزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة ، وليس في يد مجلس إدارة النادي.