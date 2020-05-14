وزير الصحة الألماني يتمسك بخطط بطاقات المناعة لمتعافي كورونا

أعرب وزير الصحة الألماني، ينس شبان، عن تمسكه المبدئي بخطط إصدار بطاقات مناعة للمتعافين من مرض كورونا.

وفي تصريحات لشبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند"، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الخميس إنه سيتعين الانشغال على نحو مكثف بأسئلة تتعلق بمن سيتم منحه هذه البطاقات ومتى وأي قيود سيتم إعفاؤه منها.

وأكد شبان أن "دولا أخرى تخطط بالفعل لربط الدخول إليها مستقبلا بمثل هذه البطاقات، ولن يكون الحل هو ألا يتمكن مواطنونا من السفر إلى الدول التي تخطط لمثل هذه القواعد".

كان شبان أعلن مطلع مايو الجاري أنه لن تكون هناك مبدئيا قواعد تتعلق بمدى الاستثناءات التي ستمنحها مثل هذه البطاقات بالنسبة لقيود الحياة العام كتلك المعمول بها في أزمة كورونا.

وكان الوزير قد ناشد مجلس الأخلاقيات الألماني إبداء رأي في النقاش الدائر حول إصدار بطاقات مناعة للمتعافين من فيروس كورونا.

وفي المقابل، أبدت المعارضة وكذلك زاسيكا إسكين، رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، تشككها حيال خطط بطاقات المناعة.

من ناحية أخرى، دعا الوزير سلطات الأمن إلى التساهل مع حالات عدم الالتزام بقواعد التباعد في المظاهرات السلمية المناهضة لقيود كورونا.

وقال شبان: "الأمر الذي يسري على كل التجمعات البشرية الكبيرة هو: من لا يلتزم بقواعد التباعد، فإنه يهدد نفسه وآخرين لأن الفيروس ينتشر على نحو مكثف في هذه الأماكن بالذات، إذن هل ينبغي تفريق مظاهرة سلمية؟ لدي شك كبير فيما إذا كان هذا الأمر متناسبا"، مشيرا إلى أن هناك حقا أساسيا تجري ممارسته في نهاية المطاف " ونحن لن نسيطر على الفيروس بالقوة على المدى البعيد".