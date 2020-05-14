 البابا فرنسيس: ما نطلبه جميعا كأخوة أن يشفق الله علينا ويوقف الوباء - بوابة الشروق
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البابا فرنسيس: ما نطلبه جميعا كأخوة أن يشفق الله علينا ويوقف الوباء

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
نور رشوان
نشر فى : الخميس 14 مايو 2020 - 11:09 ص | آخر تحديث : الخميس 14 مايو 2020 - 11:09 ص

أعرب بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، عن أمله في القضاء على فيروس كورونا المستجد، في أقرب وقت ممكن.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الخميس، «ليشفق الله علينا، وليوقف هذه المأساة وهذا الوباء والأوبئة الأخرى: وباء الجوع ووباء الحرب ووباء الأطفال الذين يتفقرون للتعليم، هذا ما نطلبه جميعًا كأخوة».

وأطلقت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، في الثاني من مايو الجاري، دعوة صلاة من أجل الإنسانية، دعت فيها شعوب العالم كافة على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأديانهم بأن يتوجهوا إلى الله بالدعاء والصلاة وأعمال الخير في الرابع عشر من مايو الجاري؛ من أجل أن يرفع الله وباء كورونا عن البشرية.

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