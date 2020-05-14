محافظ الشرقية: قرار عدم تسيير السيارات من المواقف إلا بارتداء الكمامات سيبدأ تطبيقه بدءا من السبت

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن قرار عدم تسيير السيارات من المواقف إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب للكمامات، والذي أصدره «غراب» أمس الثلاثاء، سيتم تطبيقه ابتداء من يوم السبت المقبل، مشيرًا إلى التنسيق مع نقابة الصيادلة بالمحافظة؛ لتوفير تلك الكمامات بالسعر التجاري في المواقف.

وأضاف «غراب» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأربعاء، أن تنفيذ تلك القرارات والإشراف على تطبيقها سيتم من قبل مشرفي المواقف ومباحث المرور، لافتًا إلى أنه سيشمل المواقف كافة.

واستطرد: «سنحاول متابعة تنفيذ هذا القرار لغاية لما الناس تتعود أن دة أسلوب لا بد أن يتم اتباعه أثناء تحركاتهم خلال المرحلة الجاية»، مشيرًا إلى أن الغرامة المقررة لعدم تطبيق هذا القرار، والمقدر قيمتها من 100 لـ5000 جنيه؛ سيتم دفعها بشكل فوري.

ولفت إلى أن تلك الغرامة ستبدأ بشكل تصاعدي، بحيث تكون في المرة الأولى 100 جنيه وستزيد في حالة التكرار من السائق، معقبًا: «مش عايزين أن إحنا نأثر على الحالة الاقتصادية لأي حد إنما عايزين يكون في إجراء رادع».

وأوضح أنه تم إصدار تعليمات لمديري عام المواقف بتوفير ماكينات لتعقيم الميكروباصات أثناء دخولها وخروجها من المواقف.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أصدر قرار رقم 5770 لسنة 2020، بإلزام مدير عام الإدارة العامة للمواقف بالمحافظة، والإدارات التابعه له، ورئيسي جهازي مدينتي الصالحية الجديدة والعاشر من رمضان، ورئيس شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة بالشرقية، ومشروع السرفيس بنطاق المحافظة، بوضع لوحات إرشادية بالمواقف المختلفة بأنحاء المحافظة؛ لتوعية المواطنين والتأكيد على أصحاب السيارات بتعقيم السيارات وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب للكمامات.