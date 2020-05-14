تقرير: حزب المعارضة الرئيسي في بولندا يغير مرشحه لانتخابات الرئاسة

أعلنت مالجورزاتا كيدوا-بلونسكا رئيسة أكبر حزب معارض في بولندا، اليوم الخميس، تغيير مرشح الحزب للرئاسة ، والاستفادة من تأخير الانتخابات لتغير من خططها بعد إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، التي أدت إلى تقليص حملتها وتقويض دعمها.

وقالت وكالة أنباء بلومبرج، إن حزب سيفيك المحافظ الذي تنتمي إليه كيدوا-بلونسكا سيعلن غدا الجمعة، عن مرشحه الجديد، بحسب موقع أونت بولندا الإخباري الإلكتروني.

ونقل الموقع عن مصادر في الحزب لم يحددها اليوم الخميس، أن عمدة وارسو رافال ترزاسكوفسكي ووزير الخارجية السابق رادوسلاف سيكورسكي من الخيارات المحتملة لخوض الانتخابات الرئاسية.

وكان المتحدث باسم الحكومة البولندية ميشال دفورتشيك صرح، اليوم الخميس، بأن الموعد الأكثر ترجيحا لإجراء الانتخابات الرئاسية المؤجلة هو 28 يونيو بدلا من العاشر من مايو.

وقالت المعارضة إن إجراء الانتخابات سوف يعرض صحة المواطنين للخطر في ظل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وأنه لا يمكن أن تجرى عبر التصويت البريدي فقط مثلما كان يريد الحزب الحاكم.

وفي النهاية نفد الوقت من حزب القانون والعدالة المحافظ الحاكم وجرى تعليق الانتخابات في اللحظة الأخيرة.

وأقر البرلمان يوم الاثنين تعديلا على القانون الذي بموجبه يتسن للناخبين المؤهلين البالغ عددهم 30 مليون شخص الاختيار بين ما إذا كانوا يريدون التصويت بالبريد أو بالحضور بشخصهم.

وسوف يتخذ رئيس البرلمان القرار النهائي بشأن موعد الانتخابات.