الاتحاد العربي يتمسك بإقامة الدور نصف النهائي من بطولة كأس محمد السادس رغم جائحة كورونا

يتمسك الاتحاد العربي لكرة القدم، باستكمال منافسات البطولة العربية (كأس محمد السادس للأندية)، أقل تقدير بشهر يوليو المقبل، شريطة توفر كل الظروف الصحية لتدارك خطر وباء فيروس كورونا.

وقبل انتشار جائحة فيرس كورونا، توقفت البطولة العربية، بوصول فريق الإسماعيلي للدور نصف النهائي، لمواجهة فريق الرجاء المغربي، في حين تأهل كل من الشباب والاتحاد السعوديان على البطاقة الثانية المؤهلة لنهائي المسابقة.

وأشارت اليوم الخميس، عدد كبير من الصحف السعودية ونقلتها الصحف المغربية، إلى أن مسؤولي الاتحاد العربي لكرة القدم، يأملون رفع حالة الطوارئ بالحجر المنزلي وفرض حظر التجول في البلدان العربية خلال الشهرين المقبلين في مصر والمغرب والسعودية، من أجل إقامة مواجهات الدور نصف النهائي من البطولة.

ويستبعد مسؤولي الاتحاد العربي، فكرة إلغاء المسابقة وتوزيع المكافآت على الأندية الأربعة التي وصلت للدور نصف النهائي، فبالرغم من إمكانية اللجوء لها في حالة استمرار خطورة فيروس كورونا، إلا أنهم يرون أن الأولوية ستكون لاستكمال بقية المنافسات حتى المباراة النهائية.

وكان الإسماعيلي قد فاز في مباراة الذهاب على الرجاء المغربي بنتيجة 1 - 0 ، ولم تلعب مباراة الإياب والذي كان محدد لها يوم 15 مارس الماضي بالدار البيضاء، لكن توقف النشاط الكروي والرحلات الجوية حال دون إقامة اللقاء، لتعود بعثة النادي الإسماعيلي إلى مصر.