الصين تعارض مقترحات بمشاركة تايوان في اجتماعات الصحة العالمية كمراقب

أكدت الصين، اليوم الخميس، معارضتها الشديدة لمقترحات بعض الدول بمشاركة منطقة تايوان في اجتماعات جمعية الصحة العالمية بصفة "مراقب".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" -في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- إن الحكومة المركزية الصينية اتخذت الترتيبات المناسبة لمشاركة منطقة تايوان في الشؤون الصحية العالمية على أساس مبدأ "صين واحدة".

وأضاف جيان أن "الهدف من مناقشة بعض الدول مقترحات متعلقة بتايوان هو التدخل بشكل خطير في جدول أعمال جمعية الصحة العالمية، ومن ثم تقويض التعاون الدولي في مكافحة وباء كوفيد-19"، مشددا على أن المجتمع الدولي، بما فيه الصين، يعارض ذلك بشدة.