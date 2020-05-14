إيطاليا تقرر تنظيم أوضاع العمال المهاجرين وتوفير الرعاية الصحية لهم

قررت الحكومة الإيطالية، أمس الأربعاء، تنظيم أوضاع المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في القطاع الزراعي أو كمساعدين محليين بشكل مؤقت، للسيطرة على السوق السوداء والسماح لهم بالحصول على الرعاية الصحية في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وصرح رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في مؤتمر صحفي: "توصلنا إلى نتيجة مهمة في إطار مكافحة الجريمة وفي وضع حد للسوق السوداء في الوظائف"، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح أن العمال المهاجرين سيضمنون "مستوى مناسب من الرعاية الصحية في مواجهة هذه الأزمة الصحية الاستثنائية".

وكل صيف يأتي الآلاف من العمال الأفارقة، إضافة إلى عمال بلغاريين ورومانيين، إلى إيطاليا للمشاركة في حصد الفواكه والخضروات. وتحصل هذه الفئة عادة على رواتب متدنية نظير ساعات عمل طويلة، وينام العمال في مخيمات غير صحية. فيما تستغل عصابات المافيا الكثير منهم في أنشطة غير قانونية.

وسيتعين على المستفيدين من المخطط الجديد أن يثبتوا أن لديهم خبرة في العمل في القطاع الزراعي أو المحلي. كما يطالب المرسوم الحكومي باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان أمن ونظافة سكن العمال.

ووصف عدد من المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية، بما في ذلك منظمة أوكسفام في إيطاليا والمنظمات المرتبطة بالكنيسة، الإجراء بأنه "خطوة أولى مهمة نحو الاعتراف بحقوق مئات الآلاف من الأجانب الموجودين" في إيطاليا و"الدفاع عن كرامتهم.

إلى ذلك، قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن عدد حالات الوفاة في البلاد جراء فيروس كورونا ارتفع 195 حالة أمس مقابل 172 حالة في اليوم السابق، لكن الحصيلة اليومية لعدد حالات الإصابة الجديدة انخفضت إلى 888 حالة من 1402 حالة يوم الثلاثاء.

من جهته، أكد أتيليو فونتانا، رئيس إقليم لومبارديا الإيطالي، الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا، أنه لحسن الحظ يتحسن الوضع الخاص بالفيروس ببطء ولكن تدريجياً.

وقال فونتانا، في تصريحات إذاعية لقناة "راي 1" الإيطالية: "البيانات المتوفرة لدينا مريحة إلى حد ما، ولكن مع ذلك فنحن في أكثر الأوقات صعوبة وحساسية حيث يجب أن نكرس مزيداً من الاهتمام للتأكد من أننا نتعافى في الأمن الصحي المطلق".

وأضاف فونتانا: "قررنا حالياً التركيز على القواعد التي يمليها المعهد الوطني للتأمين ضد الحوادث في العمل وبعضها الذي أدخلناه مثل مراقبة درجة حرارة الجسم".