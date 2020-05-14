مراقبون أوروبيون: أذربيجان تستخدم فيروس كورونا كذريعة لقمع المعارضين

قال مراقبون برلمانيون في مجلس أوروبا، اليوم الخميس، إن السلطات الأذربيجانية استخدمت وباء فيروس كورونا المستجد كذريعة لقمع المعارضين.

وقال المراقبان ستيفان شيناك وروجر جيل إن أكثر من 15 من نشطاء المعارضة والصحفيين، حكم عليهم بالحبس لمدة تصل إلى 30 يومًا بتهم مثل انتهاك قواعد الإغلاق.

وأعربا عن قلقهما بشأن السجناء السياسيين وسجناء الرأي الذين "تتعرض صحتهم وحياتهم للخطر نتيجة لإصابة محتملة بكوفيد 19 ".

كما استشهدا بالتقارير التي تفيد بأن علي كريملي، زعيم حزب الجبهة الشعبية المعارض، قد وُضع قيد الإقامة الجبرية من الناحية الواقعية، وتم حظر خطوط الإنترنت والهاتف الخاصة به.

وأضاف المراقبان أن الناشط المعارض أجيل خومباتوف وضع في مشفى للأمراض العقلية، وأجبر على الخضوع للعلاج النفسي بعد تصريحات انتقادية.

وقال جيل وشيناك، عضوا الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا: "للأسف، فإن هذه الاعتقالات تتبع نمط قمع طويل الأمد ضد منتقدي الحكومة".

يذكر أن مجلس أوروبا هيئة منفصلة عن الاتحاد الأوروبي، وهو معني بشكل رئيسي بالدفاع عن قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وجميع الدول الأوروبية تقريبا، ومن بينها أذربيجان، أعضاء بالمجلس.