مدح عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى، وائل جمعة زميله السابق بالمنتخب والأهلي.

وقال الحضري عبر حسابه الرسمي على "تويتر":"الصخرة ويكفي الاسم، كابتن وائل جمعة يعني 3 بطولات إفريقيا يعني صمام الأمان".

وانتقد خالد الغندور لاعب الزمالك قبل ساعات، قدرات وائل جمعة، مشيرا إلى أنه حقق إنجازات وبطولات تفوق قدراته.

كما أشار الغندور أيضا خلال حديثه مع عمرو فهيم مدافع إنبي السابق، إلى أن مانويل جوزيه كان لا يحب وائل جمعة.

ودافع وليد سليمان نجم الأهلي، أيضا عن مسيرة وائل جمعة في رسالة مطولة عبر حسابه الشخصى على الانستجرام، وأيضا كتب شريف عبدالفضيل مدافع الأحمر السابق وقال أن جمعة خارج اي تقييم.

وفي سياق متصل كتب أيضا إبراهيم سعيد على حسابه الشخصى عبر موقع "تويتر"، أن تصريحات خالد الغندور كانت غير موفقة، مشيرا إلى أن جمعة أفضل مدافع جاوره في مسيرته الكروية.