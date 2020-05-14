مركز نسوي برازيلي لمحاكمة واعتقال الرجال مرتكبي العنف المنزلي

يقبع "لوكس داسيلفا" في قفصه منتظرا الحكم ضده، ولكنه ليس في السجن ولا المحكمة الجنائية، بل في مركز "كاسا دلموهرا براسيلريا" النسوي للمرأة البرازيلية، الذي يحتجز الرجال مرتكبي العنف المنزلي لـ48 ساعة قبل تقديمهم للمحاكمة.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، تم إنشاء المركز عام 2015، وافتتاح 7 أفرع منه لخدمة مختلف المناطق.

وتضم الزنزانة التي يجلس فيها داسيلفا، 3 رجال معه، وفي الزنزانة المقابلة 4 آخرين، وبنفس المبنى توجد مكاتب للشرطة النسائية ومقرات تسيير دوريات نجدة ضد العنف المنزلي ومكاتب لقضاة وأخرى لأخصائيين اجتماعيين، إلى جانب وجود مطبخ لتقديم المعونة الغذائية للزوجات المشردات.

وقام داسيلفا بضرب زوجته وصدم رأسها بالأرض بشدة أمام ابنه 3 أعوام، وذلك خلال وقوعه تحت تأثير الكحول، لكنه يقول إن ما يحدث معه هو ظلم لأن في أحيان أخرى ترد زوجته عليه بالضرب خلال المشاجرات، ولكن حين ضربها هو -وهو أكثر قوة منها- تعرض للسجن.

وفي الزنزانة المقابلة لداسيلفا، رفض الـ4 رجال الذين يضعون أذرعهم على ركبتهم التحدث لـ"الجارديان".

وتشهد البرازيل معدلا مرتفعا للعنف ضد المرأة، إذ بحسب الإحصائيات الرسمية فإن كل دقيقتين يقع اعتداء بدني على المرأة من قبل زوجها أو شريكها، بينما رصدت نشرة الأمن العام البرازيلي ارتفاع حالات مقتل الزوجات عام 2018 بـ4%، بينما كان 88% من القتلة طلقاء الزوجات.

ورصدت وكالة "رويترز" للأنباء، تزايد حالات الاعتداءات المنزلية على المرأة في البرازيل خلال إجراءات الإغلاق بـ45% في مدينة ساو باولو وحدها.

وينتقد فرع منظمة "هيومان رايتس واتش" البرازيلي سياسة الرئيس بولسنارو حيال المراكز المخصصة لإنقاذ السيدات؛ لأنه أجل إنفاق ملياري جنيه إسترليني لبناء 27 فرعا جديدا لمراكز كاسا دلموهرا المخصصة لحماية المرأة.

وأما داسيلفا، فتمت معاقبته بمنعه من الاقتراب أقل من مسافة 300 متر من زوجته، وتركيب أسورة مراقبة لضمان عدم إخلاله بالقرار، إذ يقول إنه لم يتوقع أن شجاره مع زوجته سيأتي به للزنزانة في نهاية المطاف.

وتقول إلزا لوشي مديرة السياسات العامة للمركز: "أحيانا أخرج من مكتبي على وقع ضجيج الأزواج المحتجزين، فأوبخهم ليصمتوا كي نكمل عملنا، حينها ينتحبون ويطلبون مساعدة أمهاتهم".

وتلقى مركز كاسا منذ افتتاحه 68 ألف بلاغ اعتداء، تم اتخاذ إجراءات حيال أكثر من 16 ألف زوج معتدي، بينما تم تحويل 30 ألف زوج لتحقيقات الشرطة.

وفي استقبال المركز، لا يتوقف هاتف "ريناتا جومز" عن الرنين، والاسم الذي يظهر للمرة الـ45 هو "حبيبي" الذي تسمي به زوجها على هاتفها، ولكنها ترفض أن تجيب، وذلك بعدما قام في الليلة السابقة بإيقاظها الساعة 1 ليريها فيديو إباحي، ويتهمها أنها فيه، ليقوم بلكمها وجلب عرق خشبي لقتلها على مرآى من أطفالها 2 و4 و7 سنوات؛ ما أفزعهم.

وتقول ريناتا إنها كادت تفقد حياتها بسبب ذلك الفيديو الذي يدعي زوجها وجودها فيه، مضيفة أنها تريد الطلاق وإبعاد زوجها المحتجز عنها.

وتقول ريناتا: "فعلت الكثير من أجله، وفي المرة الأولى سامحته وأخرجته من المركز بعدما توسلت لي أمه، ولكن هذه المرة أنا آسفة لن أخرجه ثانية".