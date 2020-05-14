الصحة: انخفاض الإصابات ليس مؤشرا على تجاوز الخطر

قال الدكتور إيهاب عطية، مدير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، إن انخفاض أعداد الإصابات حاليا عن الأيام الماضية لا يعني تجاوز مصر مرحلة ذروة انتشار فيروس كورونا وتجاوز الخطر .

أضاف عطية، في مداخلة ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على قناة إم بي سي مصر: " أي تباعد بين الناس هيحقق نتيجة جيدة، ولكن الناس غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية، والإصابات حاليا في مصر مبشرة حاليا، ولا يوجد مؤشر على أن مصر عدت المرحلة الخطرة وتجاوزت الذروة".

وأوضح مدير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، أنه برغم ضرورة التفاؤل ونشر الأجواء الإيجابية، يجب الحذر لأن الإصابات في أي يوم رغم انخفاض عدد الإصابات قد ترتفع مرة أخرى، مؤكدا على ضرورة التزام الإجراءات الاحترازية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، تسجيل 338 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 10430، فيما تم تسجيل 12 حالة وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 556.