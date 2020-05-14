تقارير: سان جيرمان ينافس برشلونة على التعاقد مع بيانيتش

دخل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم مع برشلونة الإسباني في سباق التعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط فريق يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسبما أفادت تقارير إعلامية فرنسية وإسبانية اليوم الخميس.



وذكرت إذاعة مونت كارلو الفرنسية على موقعها الألكتروني اليوم أن سان جيرمان، الذي توج مؤخرا بطلا للدوري الفرنسي بعد قرار الحكومة الفرنسية بإلغاء الموسم الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، يتطلع لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل.



وكشفت المحطة الإذاعية الشهيرة أن البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان أتصل ببيانيتش، ليطلب منه الانضمام لفريق العاصمة الفرنسية.



من جانبها، ذكرت صحيفة (ماركا) الإسبانية أن بيانيتش لن يكون اللاعب الوحيد الذي يستهدفه سان جيرمان في الصيف، مشيرة إلى أن النادي الفرنسي يراقب أيضا تيموي باكايوكو لاعب تشيلسي الإنجليزي المعار حاليا لفريق موناكو الفرنسي، وحسام عوار لاعب أولمبيك ليون الفرنسي.



وأضافت ماركا أن بيانيتش /30 عاما/ أبدى ترحيبا بالانضمام لبرشلونة، مشيرة إلى أنه على استعداد لمغادرة إيطاليا بعد أن أمضى المواسم الثمانية الأخيرة مع فريقي روما ويوفنتوس.



وكشفت الصحيفة التي تصدر من العاصمة الإسبانية مدريد أن المحادثات بين إدارتي برشلونة ويوفنتوس اتسمت بالسلاسة، مضيفة أن هناك اهتمام مشترك بالتعاقد مع عدة لاعبين.



وتابعت أن ظهور باريس سان جيرمان ربما يعرقل إتمام صفقة انتقال بيانيتش لبرشلونة، التي كانت تتقدم بسرعة نسبياً.