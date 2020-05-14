قال كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك 1.2 مواطن استقلوا مترو الأنفاق، معقبًا: «أمس كان 1.19، ومن المتوقع أن يصل غدًا الخميس إلى 1.3، نتيجة نقل الموظفين من القاهرة للأقاليم».

وأضاف «الوزير» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» المُذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، أن هذا الارتفاع يحتاج مجهودًا كبيرًا، خصوصًا بداية من توقيت خروج الموظفين في الساعة الثانية ظهرًا وحتى السادسة مساءً.

وأوضح أنه تم الدفع بقطارات إضافية في اتجاهي حلوان والمرج خلال دقيقتين ونصف، لتقليل الازدحام، مشيرًا إلى أن الكثافات بدأت تقل تدريجيًا حتى انتهى الازدحام.

وأشار إلى أنه تم توزيع الكمامات على جميع الركاب في محطات المترو، مع التطهير والتعقيم للمحطات والقطارات، مضيفًا: «الناس كانت بتساعدنا».

وتفقد كامل الوزير، وزير النقل، محطة الشهداء لمترو الأنفاق التبادلية بين الخطين الأول والثاني وتابع مرور أكثر من 10 قطارات بالخطين، في زيارة مفاجئة لمتابعة انتظام حركة مترو الأنفاق وتقديم التسهيلات كافة للمواطنين.