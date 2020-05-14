 مقاطعة أونتاريو الكندية تسجل أقل عدد إصابات منذ أكثر من ستة أسابيع - بوابة الشروق
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مقاطعة أونتاريو الكندية تسجل أقل عدد إصابات منذ أكثر من ستة أسابيع

أ ش أ
نشر فى : الخميس 14 مايو 2020 - 8:03 م | آخر تحديث : الخميس 14 مايو 2020 - 8:03 م

سجلت مقاطعة (أونتاريو) الكندية أقل عدد من الحالات الجديدة لفيروس كورونا المستجد منذ أكثر من ستة أسابيع، حيث يستعد رئيس الوزراء في المقاطعة، دوج فورد، للإعلان عن مزيد من التفاصيل حول خطة إعادة تشغيل اقتصاد المقاطعة.

وذكرت وزارة الصحة إنه تم تأكيد 258 حالة إصابة بالفيروس يوم أمس الأربعاء، وهو أقل عدد منذ أن تم الإبلاغ عن 211 حالة في 29 مارس الماضي. ويمثل استمرارا لاتجاه هبوطي تشهده المقاطعة منذ أن سجلت 640 حالة قياسية في 25 أبريل الماضي.

وخلال الأسبوع الماضي جرى تأكيد 346 حالة جديدة في المتوسط ​​كل يوم ولكن هذا الرقم تذبذب، مع ارتفاع مؤخرا بلغ 477 حالة في السابع من مايو.

وهذه هي المرة الثانية خلال الأسبوع الماضي التي انخفض فيها عدد الحالات الجديدة إلى ما دون الحد 300 حالة، حيث لم يحدث ذلك منذ شهر مارس.

كما أعلن مسؤولو الصحة عن 33 حالة وفاة في المقاطعة ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1798 حالة.

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