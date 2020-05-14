محافظ جنوب سيناء ووزير الإسكان يستعرضان المشروعات الجاري تنفيذها

التقى اليوم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، و الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروعات الإسكان، ومشروعات الجهاز المركزي للتعمير، ومشروعات التخطيط العمراني، ومشروعات تطوير المناطق غير الآمنة بالمحافظة، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة جنوب سيناء، و قيادات من الوزارة .

واستعرض محافظ جنوب سيناء خلال اللقاء، بعض مطالب المواطنين الخاصة بالإسكان الاجتماعي و المنازل البدوية، كما استعرض عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع جهات وزارة الإسكان في المحافظة.

وأكد وزير الإسكان أن الوزارة ستقدم كافة سبل الدعم والمساندة لجنوب سيناء، واتخاذ كافة الاجراءات لتنفيذ جميع المشروعات التي تحقق التنمية وتخدم المواطنين.

وتقدم اللواء خالد فوده، بالشكر والتقدير لوزير الإسكان، ولجميع قيادات الوزارة وأجهزتها المختلفة على جهدهم المبذول في تنفيذ المشروعات المختلفة بالمحافظة وتقديم كل الدعم للمشروعات التنموية لسكان المحافظة.