 رئيس الوزراء الفرنسي: سانوفي تعهدت بإتاحة أي لقاح ضد كورونا في البلاد - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء الفرنسي: سانوفي تعهدت بإتاحة أي لقاح ضد كورونا في البلاد

(د ب أ)
نشر فى : الخميس 14 مايو 2020 - 3:12 م | آخر تحديث : الخميس 14 مايو 2020 - 3:12 م

ذكر رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أن رئيس عملاق الأدوية الفرنسي "سانوفي"، سيرج فاينبرج، أعطاه "كل التأكيدات المطلوبة" بشأن توفر في فرنسا أي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تطوره الشركة.

وقال فيليب في تغريدة: "مثلما أشار (الرئيس الفرنسي) إيمانويل ماكرون يجب أن يكون أي لقاح ضد كوفيد-19 سلعة عامة عالمية" مضيفا أن "الوصول المتساوي للقاح للجميع أم غير قابل للتفاوض".

يأتي هذا عقب قول الرئيس التنفيذي للشركة بول هدسون أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تكون أول من يحصل على لقاح تعمل عليه الشركة ضد فيروس كورونا.

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