السولية: حزين على رحيل عاشور

أبدى عمرو السولية، نجم وسط الأهلي، حزنه الشديد على رحيل حسام عاشور قائد الأحمر عن جدران القلعة الحمراء، بعد أن أخطرته لجنة التخطيط بالنادي عدم حاجة المدير الفني السويسري ريني فايلر لخدماته.

وقال السولية في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :" كنت أتمنى إنهاء عاشور مسيرته في النادي الأهلي، ولكن في النهاية علينا احترام القرارات التي تتخذ في النادي".

وأضاف:" بالطبع أشعر بالحزن على رحيله، بالتأكيد سأفتقده كثيرًا في الفترة المقبلة، هو قائد الفريق وأبن النادي، ومن أكثر اللاعبين الذين أحب مجاورتهم في الملعب، نظرًا لقدراته الغير عادية في هذا المركز من إغلاق المساحات على الخصوم كل هذا يجعلني أشعر بارتياح ونحن نلعب سويًا".