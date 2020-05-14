محافظ الشرقية: وضعنا اشتراطات لمكافحة كورونا داخل المصانع وعقوبات صارمة على غير الملتزمين

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن هناك لجنة خاصة منوطة بمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية المكافحة لانتشار فيروس كورونا داخل المصانع في المدن الصناعية بالمحافظة، مشيرًا إلى وضع اشتراطات تم التشديد على تطبيقها من قبل المصانع.

وأضاف «غراب» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأربعاء، أن الاشتراطات التي تم إلزام المصانع بتطبيقها؛ تشمل عدم زيادة أعداد الركاب داخل وسائل النقل الخاصة بالمنشآت عن 60% من عدد المقاعد المتواجدة بداخلها، فضلًا عن ارتداء العاملين للكمامات والقفازات داخل تلك المركبات، متابعًا أنه تم التشديد على فحص العامل أثناء دخوله للمصنع وخلعه للكمامة والقفاز اللذان ارتداهما في وسيلة النقل واستبدالهما بآخرين.

وأشار إلى توجيه المصانع بتوفير غرفة في مدخل المصنع؛ للتحفظ على أي عامل تم اكتشاف ارتفاع درجة حرارته أثناء دخوله، حتى تصل سيارة إسعاف لنقله، فضلًا عن تتبع المخالطين له، مؤكدًا أن هناك تجاوب من قبل رجال الأعمال وجمعية المستثمرين في مدن العاشر من رمضان والصالحية وبلبيس وغيرهم قبيل الاشتراطات الموضوعة، والتي أقروها بأنفسهم واقروا العقوبات الواقعة عليهم في حال عدم الالتزام.

ولفت إلى تشكيل لجنة من التنمية الصناعية والقوى العاملة ومديرية الصحة بالمحافظة إضافة إلى أجهزة مدن العاشر من رمضان والصالحية الجديدة؛ لمراقبة الإجراءات الاحترازية والتفتيش بشكل دوري عشوائي على المصانع في المدن والمناطق الصناعية بالشرقية.

وتابع أنه تم الاتفاق مع جمعية المستثمرين في المدن الصناعية؛ لتوفير المستلزمات الوقائية بأسعار تكلفتها حتى لا يكون هناك عبء مالي على المصانع، مضيفًا أنه تم توجيه المصانع لعقد اتفاقيات مع وزارة الصحة للتخلص الآمن من وسائل الوقاية المستعملة.

وأكد على توقيع عقوبات غرامات صارمة وتحريرها كقضية تحول إلى النيابة في حال عدم التزام أي مصنع بالاشتراطات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية داخله.

وعن إجراءات الاستعداد لإجازة عيد الفطر المبارك، أكد محافظ الشرقية توافر السلع، مشيرًا إلى تطبيق نفس الإجراءات التي نُفذت في أعياد شم النسيم والقيامة.