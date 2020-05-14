إيطاليا تعلن خطة تحفيز اقتصادي جديدة قيمتها 55 مليار يورو

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(د ب ا)

طرح رئيس الوزراء الإيطالي جوسيب كونتي اليوم الأربعاء خطة مساعدات اقتصادية جديدة بقيمة 55 مليار يورو (5ر59 مليار دولار) بهدف تنشيط الاقتصاد، ومساعدة المواطنين الذين تضرروا من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال كونتي "نحن نعمل على ذلك ليلا ونهارا".

وتتضمن الخطة الجديدة مساعدة قطاعات مثل السياحة والزراعة والتشييد والثقافة، إلى جانب مساعدة العاطلين والأسر في إيطاليا. ومن بين الإجراءات التي تشملها الخطة تقديم مساعدات للأسر الإيطالية لدفع أجر جليسة الأطفال نظرا لإغلاق المدارس ودور الحضانة.

كما تتضمن الخطة دعم نظام الرعاية الصحية والمدارس بمليارات اليورو. كما سيتم تخصيص جزء من الأموال لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

يذكر ان إيطاليا واحدة من أشد دول العالم تضررا من جائحة كورونا، من حيث عدد الوفيات والمصابين، حيث وصل عدد حالات الوفاة إلى حوالي 31 ألف حالة.