قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 شبان وطفلين من جنين وطولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 4 مواطنين من بلدة يعبد غرب جنين، واعتدت على شاب بالضرب المبرح.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب معتصم ربحي أبو بكر (18 عاما)، وشقيقه الطفل خالد (13 عاما)، بعد أن اعتقلت القوات أول أمس والدهما (47 عاما) وأخويهما (19 عاما) و(15 عاما)، وذلك عقب اقتحام البلدة ومداهمة عدة منازل فيها، بعد أن قلبتها رأسا على عقب، وكسرت محتوياتها.

وأشارت (وفا) إلى أن أكثر من 12 آلية عسكرية، ترافقها دوريات راجله تصطحب كلابا بوليسية، اقتحمت البلدة وتمركزت في حارة (السملة) في الجهة الجنوبية من البلدة.

واعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، الشابين ثائر فتحي عمارنة (32 عاما)، وهو أسير محرر أمضى 10 سنوات في سجون الاحتلال، وعلاء صبحي أبو بكر (24 عاما)، وذلك على حاجز عسكري طيار نصبته على شارع جنين نابلس، كما احتجزت المركبة التي كانا يستقلانها.

وأخلت قوات الاحتلال سبيل الشاب معتصم أبو بكر عقب الاعتداء عليه بالضرب المبرح بالهروات وأعقاب البنادق، نقل على إثرها لإحدى المراكز الصحية لتلقي العلاج.

وتتعرض بلدة يعبد لحملة مداهمة واعتقالات متواصلة منذ 3 أيام، اعتقلت خلالها أكثر من 27 مواطنا، واقتحمت عشرات المنازل.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الطفل بدر يحيى عريض (15 عاما)، عقب دهم منزل ذويه وتفتيشه، في ضاحية شويكة شمال طولكرم.